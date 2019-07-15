Son Dakika Haberleri: 2 bin 700 metrede demokrasi bayramını kutladılar
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2 bin 700 metrede demokrasi bayramını kutladılar

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan'a sınırına yakın olan 2 bin 700 rakımlı Lekoban ile Naçadirev Yaylası'nda demokrasi şöleni düzenlendi.

2 bin 700 metrede demokrasi bayramını kutladılar, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde Gürcistan'a sınırına yakın olan 2 bin 700 rakımlı Lekoban ile Naçadirev Yaylası'nda demokrasi şöleni düzenlendi.

Artvin'in Borçka ilçesinin Camili (Macahel) bölgesindeki 2 bin 700 rakımlı Yaylada, vatandaşlar tarafından demokrasi şöleninde, Vatan sana canim feda-Şehitler ölmez vatan bölünmez, sloganları ile yankılandı.

Zorlu yolculuk sonrası kar kütlesine ulaşan bir gurup vatandaşlar, burada kütlenin üzerini bayraklar ile süsülmedikten sonra, hain girişimi bir kez daha lanetledi. Festival havasında geçen demokrasi şöleni, doğanın tadına varılarak gerçekleştirilen şölende bayraklar açıldı dualar okundu ve ikramlar sunuldu.

Borçka ilçesinden 6 saat süren yolculuk sonrası 2 bin 700 rakımdaki şölende bir konuşma yapan (Macahel) Camili- Efeler Muhtarı Cavit Kahya, 15 Temmuz'da kabus ve ihanet gecesi yaşandığını belirterek, "Yüksek rakımı seçmemizdeki amaç,arkamızda bulunan Gürcistan sınır'ı olduğu için buraları seçtik ve kutlamamızı yüksek kesimden duyurmak istedik ve milli irade bilincini hiçbir zaman unutmamış ve bu zaman kadar aynı aşkla ve şevkle yaşamış bir Türk milletiyiz" ifadelerini kulandı.

Demokrasi bayramına renk katanlar arasında 4 yaşındaki Zeynep Akyıldız ise İstiklal Marşını ezbere okudu. - ARTVİN
Gürcistan, Camili, Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
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