- 2 bin 700 rakımda karsambaç keyfi

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, karlı Binboğa Dağı'na çıkarak karsambaç yeme fırsatı buldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcaklardan bunalan bir grup vatandaş, 2 bin 700 rakımlı Binboğa Dağına çıkarak karsambaç yeme imkanı buldu.

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş kentin bunaltıcı sıcağından kaçarak Binboğa Dağına çıktı. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri pekmezi kar ile karıştırdıktan sonra yedi. Geçmişte yaylalarda yaşayanlar tarafından tüketilen ve bir çeşit tatlı türü olarak bilinen karsambaç, dağın zirvesinde tüketildi. Binboğaya baharın yeni geldiğini söyleyen vatandaşlar, çok soğuk olduğunu ancak kar pekmezi yemenin burada çok zevkli olduğunu ifade ettiler.

Aysel Açoğlu isimli bir vatandaş, "Binboğa Dağı'ndayız ve burada karsambaç yiyoruz. Bende ilk kez geldim bu dağa. Karsambaç çok lezzetli burası da çok güzel ama çok soğuk" diye konuştu.