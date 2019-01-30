2 Bin 700 Yıllık Frig Oyuncakları Çiniyle Yeniden Hayat Buldu

ANADOLU tarihininin önemli uygarlıklarından Frigler'in yaklaşık 2 bin 700 yıl önce çocukları için yaptığı oyuncaklar, yaşadıkları topraklar olan Kütahya'da çiniyle yeniden hayat buldu.

ANADOLU tarihininin önemli uygarlıklarından Frigler'in yaklaşık 2 bin 700 yıl önce çocukları için yaptığı oyuncaklar, yaşadıkları topraklar olan Kütahya'da çiniyle yeniden hayat buldu. Çini Sanatçısı Nida Olçar'ın, çiniyle yeniden şekillendirdiği kuş şeklindeki eserler koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor.



Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın bulunduğu topraklarda yaşayan Frigler'in, çocukları için topraktan yaptıkları ve iple çekilebilen kuş şeklindeki oyuncaklar, 2008 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen ve 2010 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü çini sanatçısı Sıtkı Olçar'ın atölyesinde, Sıtkı Olçar'ın kızı olan çini sanatçısı Nida Olçar'ın ellerinde yeniden hayat buldu. Yaşam biçimleri ve bıraktıkları eserlerle Anadolu'nun en renkli karakterleri arasındaki Frigli ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını, 20 yıldır çiniye uyarladıklarını söyleyen Olçar şöyle konuştu:



"Frig krallığının başkenti Gordion'dur. Kütahya, Eskişehir ve Afyon bölgesine de yayılmışlardır. Frigli ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını Sıtkı Atölyesi'nde 20 yıldır çiniye uyarlıyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 yıllık frig oyuncakları yeniden hayat buldu. Frig kuşları tekli ve çoklu renklerde iki çeşit olarak işlenmişti. 14'üncü yüzyıl geleneksel Türk el sanatlarımızdan çiniye en yakın olanı çok renkli olanlardı. O yüzden çok renkli frig oyuncaklarını çiniye uyarladık. Bunları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Kütahya Arkeoloji müzesinde görebilirsiniz. Bu oyuncak iple de çekilebiliyor. Çarkta biçimlendirilerek yapılan bu frig oyuncakları pişmiş topraktan elde ediliyor. Babadan kıza yaklaşık 20 yıldır yaptığımız bu oyuncakların ciddi koleksiyoncuları var." - Tahya

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