2 bin 700 yıllık Parion yat turizminin de gözdesi

Çanakkale'nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmasının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sunuyor, birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

BURAK AKAY - Çanakkale'nin Biga ilçesi Kemer köyü yakınında yer alan Helenistik dönemin önemli antik liman kenti Parion, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmasının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sunuyor, birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Antik çağdan itibaren önemini koruyan Parion'da kazıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aya çıkarılmasıyla çalışmalar hızla sürüyor.

Bakanlıkça 12 ay boyunca çalışılacak 20 arkeolojik kazı alanından birisi seçilen Parion Antik Kenti, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutmasının yanı sıra bölge turizmine de önemli katkı sunuyor. Antik kent, yaz mevsiminin başlamasıyla deniz yoluyla bölgeye gelen birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası oluyor.

Parion Kazı Heyeti üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Soner Özmen, antik kentin özellikle Troas bölgesinin önemli liman kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

Parion'un Marmara Denizi'ne açılan kıyısı ile Karadeniz'e, Akdeniz'e ve diğer tüm antik coğrafyalara ulaşım sağlayan önemli bir liman kenti olduğunu belirten Özmen, antik kentin turizm açısından önemli potansiyel taşıdığını anlattı.

Özmen, bölgenin giderek turistlerin uğrak noktası haline geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Parion Antik Kenti ve Kemer köyü hem antik dönemde hem günümüzde uğrak bir nokta. Turist sayısında kesinlikle artış olacaktır. Bu antik kentin, buna bağlı olarak bölge ve ülkenin kültür ve turizm açısından tüm değerlerinin yükselmesine sebep olacaktır. Tanınmasına, bilinmesine, ünlenmesine ve daha da önemlisi ülkenin genel turizmine katkı sunacaktır. Yaz sezonu yeni açıldı ama daha ilk günlerde yat turizmiyle birlikte yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Günden güne de artacağını biliyoruz.

Parion Antik Kenti, deniz ve yat turizmiyle ülkeye gelen turist sayısına gerçekten ciddi bir değer ve katkı sağlayacaktır."

"Yelkencilerin, yatçıların uğrak yeri olacaktır"

Kemer köyünün muhtarı Veysel Güler de köy sınırındaki Parion'a yatlarla yerli ve yabancı turistlerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu ziyaretlerin köyleri için önemli bir artı olduğunu ifade eden Güler, "Antik kentimiz diğer kazı yerlerinden çok çok daha iyi. Yerli ve yabancı turistleri köyümüze bekliyorum." dedi.

Deniz yoluyla bölgeye gelerek Parion'u ziyaret eden doktor Zafer Türkmen de Türkiye'de çok sayıda antik liman bulunduğunu belirtti.

Bunlardan birinin de Parion olduğunu işaret eden Türkmen, "Eski çağlarda insanlar buraya deniz yoluyla geliyorlar. Burada ticaret yapıyorlar. Aynı zamanda burası Romalıların da sayfiye kenti gibi, emekliler buraya gelip yerleşiyorlar. Burası da yavaş yavaş ortaya çıkarılıyor. Kalıntılar yeryüzüne çıkarılıyor. Büyük ihtimalle de burası yelkencilerin, yatçıların uğrak yeri olacaktır." diye konuştu.

Almanya'dan deniz yoluyla gelerek antik kenti ziyaret eden Fritz-Jochen Weber de İtalya gibi dünyanın birçok turizm ülkesini gezdiğini fakat Parion'da büyüleyici güzellikle karşılaştığını söyledi. Weber, Parion'un tarihinden, arkeolojisinden ve kültür varlığından çok etkilendiğini söyledi.

Weber, özellikle deniz yoluyla gelecek kişiler için Parion'un kesinlikle uğramadan geçilmemesi gereken bir nokta olduğunu vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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