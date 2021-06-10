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2 bin 705 aday itfaiye eri olmak için ter döktü - Son Dakika

2 bin 705 aday itfaiye eri olmak için ter döktü

10.06.2021 14:57
2 bin 705 aday itfaiye eri olmak için ter döktü, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) itfaiye eri alımı için yapılan yazılı sınavda 2 bin 705 aday, ter döktü.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) itfaiye eri alımı için yapılan yazılı sınavda 2 bin 705 aday, ter döktü. Yazılı sınavı ile parkur sınavından alacakları puanların ortalaması en yüksek olan 541 aday, itfaiye eri olarak göreve başlayacak.

İBB, İstanbul İtfaiye Amirliği'nde görevlendirilmek üzere 541 itfaiye eri alımı için bugün yazılı sınav yaptı. KPSS, puanına göre seçilen 2 bin 705 aday,  Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yapılansınava girdi. Sı nava giren adayların aileleri ise, dışarıda bekledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen adaylar, bugün yapılan yazılı sınavın ardından, uygulamalı parkur sınavına girecek. İki sınavdan alacakları puanların ortalamasında başarıya ulaşan 541 aday, eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul İtfaiye Amirliği kadrosunda göreve başlayacak.

"541 KİŞİ ALACAĞIZ AMA İÇERİDE 2 BİN 705 KİŞİ MEVCUT"

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Bugün burada, İBB İtfaiye Teşkilatı'na dahil etmeyi amaçladığımız 541 kişinin ilk sınav aşaması olan yazılı sınavında bulunuyoruz. Yönetmelik gereği alacağımız kişi çarpı beş olarak hesaplanıyor, bu uygulama dolayısıyla şu anda 541 kişi alacağız ama içeride 2 bin 705 kişi mevcut. Yani her alacağımız aday için beş kişi çağırdık. Şu an burada liyakata dayalı olarak 541 kişiyi teşkitımıza dahil edeceğiz" şeklinde konuştu. Albayrak, konuşmasının devamında, "Buradaki sınavın esas önemi şu, belki de dünya tarihinde ilk defa 10 dönümlük bir alanda 2 bin 705 kişinin yazılı sınav olduğu tek alan. Bu anlamda da çok önemli. Bundan sonraki aşamada da Zeytinburnu'nda Zabıta Daire Başkanlığı'nda fiziki yeterlilik sınavıyla devam edecek. Bunların ortalamaları alındıktan sonra en başarılı 541 adayı, itfaiye eri adayı olarak eğitime alacağız" dedi.

"BAŞARILI OLAN HERKES İTFAİYE ERİ OLARAK ARAMIZA KATILACAK"İBB İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Gündüz de "10 bin metrekare alan içerisinde 2 bin 705 arkadaşımız yazılı sınava katılıyor. Yaklaşık 30 bine yakın başvurudan, 18 bini başvuru sürecini tamamladı. Biz tüm süreci şeffaf bir şekilde yürüterek başvuruları 'e-devlet' üzerinden aldık. KPSS puanı en yüksek 2 bin 705 aday bugün aramızda. Türkiye'nin her yerinden buraya gelen adaylarımız var. Başarılı olan herkes, çok acık bir şekilde itfaiye eri olarak aramıza katılacak" diye konuştu

"DAHA KURUMSAL BİR İŞİ OLMASI İÇİN BAŞVURDU" Kayseri'den gelen ve sınava kızı giren İbrahim Yılmaz ise, "Kızım, Kayseri'den katılıyor sınava. Aslında işi var ama daha kurumsal bir işi olması için başvurdu. İnşallah başarılı olacaktır. KPSS puanıyla müracaat etti. Yeterli gördükleri için çağırdılar. Yarında fiziksel sınava katılacak. Umarım torpil olmadan, çocukların emeğinin karşılığıyla değerlendirilerek iş sahibi yaparlarö ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR SINAV DEĞİLDİ"

Sınava katılan Çiğdem Gündüz, "Sınav güzeldi, her kesin yapabileceği düzeydeydi. Çok zor bir sınav değildi. Umarım herkes için güzel geçmiştir. Parkur sınavının da kolay olacağını düşünüyorum. Kondisyonu olan ve çalışan için güzel geçecektir. Umarım kimse sakatlanmadan, herkes için iyi olacaktırö şeklinde konuştu. Aday İdris Dere ise sınavın zor olduğunu ifade etti.


- İstanbul
2 bin 705 aday itfaiye eri olmak için ter döktü

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, İtfaiye, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin 705 aday itfaiye eri olmak için ter döktü - Son Dakika


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