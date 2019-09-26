Son Dakika Haberleri: 2 bin 72 metre yüksekliğe tırmanıp Türk bayrağı astılar
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2 bin 72 metre yüksekliğe tırmanıp Türk bayrağı astılar

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz dağına tırmanan Bursa Alfa Dağcılık gurubu üyeleri, 2 bin 72 metre yüksekliğe çıkarak Türk bayrağı açtı.

2 bin 72 metre yüksekliğe tırmanıp Türk bayrağı astılar, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz dağına tırmanan Bursa Alfa Dağcılık gurubu üyeleri, 2 bin 72 metre yüksekliğe çıkarak Türk bayrağı açtı.


İkitaş Kanyonu bungalow evlerinde kalan ve bu bölgeden tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 4 saatte zirveye ulaşarak Türk bayrağı astı. Dağcıların zirvede çekip paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Eğrigöz Köyü Muhtarı Ahmet Öztürk, "İkitaş kanyonu, içerisinde var olan restaurant ile son dönemde aldığı ziyaretçi sayısı ile köy ve ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Özellikle dağcılık sporu ile uğraşanlar için muhteşem bir yer" diye konuştu. - KÜTAHYA

Eğrigöz, Kütahya, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:52 Kaynak: İHA
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