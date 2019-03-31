2 Bin 730 Rakımda Araçlar Kayarak Kaza Yaptı
58 dakika önce
Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, kayan araçların çarpışması ise görüntülendi.
Hakkari
karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere
Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, kayan araçların çarpışması ise görüntülendi.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşaması ve kayan bir aracın başka araca çarpma anı ise cep telefonları tarafından görüntülendi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgede belirli aralıklarla tuzlama ve yol açma çalışması yapıyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:59 Kaynak: İHA
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