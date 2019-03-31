Son Dakika Haberleri: 2 Bin 730 Rakımda Kayarak Kaza Yapan Araçlar Böyle Görüntülendi

2 Bin 730 Rakımda Kayarak Kaza Yapan Araçlar Böyle Görüntülendi

26 dakika önce

2 bin 730 rakımda kayarak kaza yapan araçlar böyle görüntülendi Güzeldere Geçidi'nde kar ve tipi etkili olduHAKKARİ - Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor...

2 Bin 730 Rakımda Kayarak Kaza Yapan Araçlar Böyle Görüntülendi, System.String[]
2 bin 730 rakımda kayarak kaza yapan araçlar böyle görüntülendi
Güzeldere Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu

HAKKARİ - Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, kayan araçların çarpışması ise görüntülendi.
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşaması ve kayan bir aracın başka araca çarpma anı ise cep telefonları tarafından görüntülendi. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için bölgede belirli aralıklarla tuzlama ve yol açma çalışması yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

Van, Kar, Güzeldere, Yerel
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