2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza

25.04.2022 12:05
2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza

Samsun'da polis tarafından 22-25 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 754 araç ve sürücüye 1 milyon 488 bin TL cezai işlem uygulandı, 241 araç da trafikten men edildi.

Samsun'da polis tarafından 22-25 Nisan tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 754 araç ve sürücüye 1 milyon 488 bin TL cezai işlem uygulandı, 241 araç da trafikten men edildi. Uygulamalarda ise 28 bin 49 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 63 aranan şahıs yakalandı.

22-25 Nisan tarihleri arasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, İkadım, Canik ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı denetimler, sabit yol ve şok uygulamalar yapıldı.

63 aranan şahıs yakalandı

Denetim ve uygulamalarda 28 bin 49 şahsın GBT sorgusu yapılarak 63 aranan şahıs yakalandı.

8 şahıs gözaltına alındı, 7 şahsa adli işlem, 23 şahsa idari işlem yapıldı. Bunlardan 14'üne 4 bin 486 TL para cezası uygulandı. 4 bin 678 araç kontrol edilerek 36 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yapıldı. 2 aranan araç yakalandı, 423 iş yeri kontrol edildi. 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca,

9 adet mermi, 25 adet kesici/delici alet, 806 ad. ecza-25,73 gr. kannabionid-125,71 gr. metamfetamin-20,04 gr. esrar- 1 adet uyuşturucu madde-1 adet hassas terazi-5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 gr. Hint keneviri tohumu elde edildi.

Ceza yağdı

Trafik yönünden 9 bin 180 araç ve sürücü kontrol edildi, 2 bin 754 araç ve sürücüye 1 milyon 488 bin 658 TL cezai işlem uygulandı, 241 araç da trafikten men edildi. - SAMSUN

2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza
2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza
2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Nisan 2022 Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı

Türk Lirası, Tragger, Samsun, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza - Son Dakika


Son Dakika
12:01 12 yıllık gizemli kayıp için yeni öneri: Olayın tek görgü tanığına hipnoz yapılsın!
11:59 Sözde Ermeni soykırımı hakkında yaptığı paylaşım tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:41 Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 12:17:47. #1.13#
SON DAKİKA: 2 bin 754 sürücüye 1,5 milyon lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement