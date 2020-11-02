2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı

02.11.2020 13:21

2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı Vanlı dağcılar İzmir için tırmandı Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdi.

2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı

Vanlı dağcılar İzmir için tırmandı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İzmir'de meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için 2 bin 800 rakımlı Küçük Erek Dağı zirvesine bir tırmanış gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir köşesinden İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla yardımlar giderken, 'İzmir yanındayız' mesajları yağıyor. Farklı etkinlikler amacıyla bölgedeki dağlara tırmanış gerçekleştiren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri ise bu kez 2 bin 800 rakımlı küçük Erek Dağı zirvesine İzmir için tırmandı. 35 kişilik dağcı ekip, çıktıkları zirvede "İzmir yanındayız, acınızı paylaşıyoruz" şeklinde mesaj gönderdi.

"İzmir, sizi çok iyi anlıyoruz"

Küçük Erek Dağı zirvesinde açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 2011 yılında Van depreminde aynı acıyı yaşadıklarını anımsattı. "Acınız acımızdır, evimiz evinizdir" çağrısında bulunan Başkan Demez, "Van halkı olarak 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında 2 deprem yaşadık. Depremin acısını, yalnızlığını çok iyi biliyoruz. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. İzmir, sizi çok iyi anlıyoruz. Van halkı olarak yanınızdayız. 35 kişilik bir ekip olarak Vadi Doğa Sporları Kulübü 2 bin 800 rakıma sahip bir etkinlik gerçekleştirdik. Sizleri unutmayacağız, yanınızdayız, acınızı kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın" dedi.

(YLM-MSA-Y)

2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı
2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı

Deprem, İzmir, Cuma, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2 bin 800 rakımdan İzmir'e 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika


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