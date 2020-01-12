2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması - Son Dakika

2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması

6 saat önce

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının durmasıyla birlikte yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmalarına başladı.

2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması, System.String[]

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının durmasıyla birlikte yüksek kesimlerde yol genişletme çalışmalarına başladı.


Kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Yağışların durmasını fırsat bilen karla mücadele ekibi, 2 bin 800 rakımda bulunan birçok köy ve mezra yolunda genişletme çalışmalarına ağırlık verdi. Birçok iş makinesinin aynı anda müdahale ettiği karlı yollar genişletildi.


Hakkari genelinde köy ve mezra yollarının tamamen açık olduğunu belirten Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, olası bir kar yağışına karşı da ekiplerin hazır kıta olarak beklediğini belirttiler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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