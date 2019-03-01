2 Bin 800 Rakımda Karla Zorlu Mücadele

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, yürütülen çalışmalarla ulaşıma açılıyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, yürütülen çalışmalarla ulaşıma açılıyor.



Belirli aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy ve 156 mezra yolu ulaşıma kapandı. Gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde kapanan 91 köy yolundan 71'ini, 156 mezra yolundan ise 100'ünü yeniden ulaşıma açtı. Karla mücadele ekipleri, kapalı kalan 20 köy ve 56 mezra yolunun da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü M. Salih Boz ve İl Özel İdaresi Merkez Köy Yolları Şefi Seyni Aydemir de ekiplerin başında bir an olsun ayrılmadı. Kar kalınlığının yer yer 4-5 metreyi bulduğu kayak merkezi yolunda ise ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. İş makinelerinin güçlükle ilerleyebildiği 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi yolunda yapılan 4 saatlik çalışma sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

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