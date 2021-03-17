2 bin 800 rakımda kayak keyfi - Son Dakika

2 bin 800 rakımda kayak keyfi

17.03.2021 17:36
2 bin 800 rakımda kayak keyfi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü tarafından 'Okul Destek' projesi kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürlüğü tarafından 'Okul Destek' projesi kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde çocuklar için kayak etkinliği düzenlendi.

Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla kayak tutkunlarına ev sahipliği yaparken, bu defa da "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" uygulamasının 'Okul Destek' projesinden yararlanan çocuklara ev sahipliği yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, yoksul ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)" uygulamasının 'Okul Destek' projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara kayak etkinliği düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hakkari İl Müdürü H. Salih Kaya, SED hizmetinden yararlanan çocukları sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyerek, çocukların bu faaliyetlere katılmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Müdür Kaya, "Valimiz İdris Akbıyık'ın talimatları ve destekleri ile ASDEP personelimiz ve diğer meslek elemanlarımızca uğramadık köy, mezra ve çalmadık kapı bırakmadık. Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti yapıldı. İhtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verildi. Çalışmaları il ve ilçelerimizde yürütmekteyiz. Bu kapsamda müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)' kapsamında il ve ilçelerimizde 2020 yılında 971 öğrenci olmak üzere toplam yıllık 12 milyon 123 bin 240 TL çocuklarımızın ailelerine ödenek aktarılmıştır. Kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kayak ve malzeme desteği sağlanarak, uzman kayakçılar tarafından çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek keyifli vakitler geçirdiler" dedi.

Kayak merkezinde yapılan etkinliğe İl Müdür Yardımcısı Kemal Demir ve kurumun meslek elemanları da katıldı. - HAKKARİ

2 bin 800 rakımda kayak keyfi
2 bin 800 rakımda kayak keyfi
2 bin 800 rakımda kayak keyfi
2 bin 800 rakımda kayak keyfi

Kayak Merkezi, Hakkari, Kayak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 bin 800 rakımda kayak keyfi - Son Dakika


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