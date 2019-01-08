Son Dakika Haberleri: 2 Bin 800 Rakımda Kurtarma Operasyonu

2 Bin 800 Rakımda Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

2 bin 800 rakımda kurtarma operasyonuHAKKARİ - Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Çaltıkoru köyünde rahatsızlanan 19 yaşındaki Leyla Çiftçi kurtarıldı.

2 bin 800 rakımda kurtarma operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Çaltıkoru köyünde rahatsızlanan 19 yaşındaki Leyla Çiftçi kurtarıldı.
Kent merkezinden 55 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Çaltıkoru köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Leyla Çiftçi aniden rahatsızlandı.
Çiftçi ailesinin durumu il özel idaresi ekiplerine bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi Akçalı Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Yapılan 3 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte devreye Hakkari il sağlık müdürlüğü 112 acil sağlık ekibi girdi.
112 sağlık ekipleri paletli kar aracı ile köye ulaşarak Leyla Çiftçi ismindeki hastaya burada ilk müdahaleyi yaparak daha sonra da Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırdılar.
2 bin 800 rakımda bulunan köylerine bu yıl yaklaşık 3 metre karın yağdığını belirten Çiftçi ailesi, olumsuz hava şartlarına rağmen kısa sürede yollarını açan il özel idaresi ekipleri ve köylerine ulaşmayı başaran sağlık ekibine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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