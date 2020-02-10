2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü - Son Dakika

2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü

11 dakika önce

Antik dönemin 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti, kar yağışının ardından adeta beyaz örtüyle kaplandı.

2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kenti beyaza büründü, System.String[]

Antik dönemin 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti, kar yağışının ardından adeta beyaz örtüyle kaplandı.


Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanan Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağ Köseler Mahallesi yakınında bulunan Aigai Antik Kenti, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü işbirliğinde her yıl devam eden kazı çalışmaları sonrası tarihe ışık tutan kent, bembeyaz görünümü ile de kendine hayran bıraktı. Karla kaplı kenti gezen ziyaretçiler de karlar altındaki tarihi manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. - MANİSA

Batı Anadolu, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
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