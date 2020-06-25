2 bin 800 yıllık Urartu kanalı Van'ın cazibe merkezi olacak - Son Dakika

2 bin 800 yıllık Urartu kanalı Van'ın cazibe merkezi olacak

Van'ın Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki tarihi Şamran Kanalı'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

Van'ın Edremit Belediyesi, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki tarihi Şamran Kanalı'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlattı.

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Urartu Kralı Menua tarafından Gürpınar ilçesinden Van'a su getirmek amacıyla 2 bin 800 yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, kentin en önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor.

İçinden geçtiği topraklara hayat veren ve hala işlevini sürdüren tarihi kanal, Urartuların bugüne ulaşan eşsiz mimari yapılarından biri olarak önemini koruyor.

Edremit Belediyesi, tarihin en eski sulama kanalı olarak kabul edilen kanalın hem korunarak gelecek nesillere ulaştırılması hem de turizme kazandırılması amacıyla "Menua Yürüyüş Yolu Projesi"ni hazırladı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresince finanse edilecek projeyle çevresine yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme ve mesire alanları yapılacak Şamran Kanalı'nın kentin cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

"Projeyi 4 ayda bitirmeyi planlıyoruz"

Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, kentin tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını, kültürel değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Baynal, "Kentin geçmişini geleceğe taşımanın planlarını yapıyoruz. Bunun için krallıkların bıraktığı eserleri gün yüzüne çıkarıp insanların hizmetine sunmayı amaçladık. Bu kapsamda 'Urartu Kültür Koridoru' kapsamında 'Menua Yürüyüş Yolu' ismiyle projemizi hazırladık ve ihalesini tamamladık." diye konuştu.

Kanalın asırlar önce ovanın sulanması için yapıldığını belirten Baynal, inşasındaki mühendislik harikasını görmek, yapıldığı dönemdeki insanların azmini yaşamak için projeyi geliştirdiklerini aktardı.

Kanal güzergahında iki karavanla konaklama ve dinlenme yerinin yapılacağını, sosyal donatı, lavabo ve mescitlerin inşa edileceğini dile getiren Baynal, şunları kaydetti:  "İnsanlar güzergah boyunca Dönemeç Deltası ve suyun çıktığı noktaları görebilecek. Bazı köylerin içinden geçecek, ot biçen, ürününü toplayan insanlarla karşılaşacak. İnsanları bu projeyle doğal bir ortama çağırmış olacağız. Doğal mağaraları görme fırsatı bulacak insanlar. Doğal asma köprüler, seyir alanları ve banklar olacak. Güzergahta ihtiyaç duyulacak her ne varsa ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız. 4 ayda projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Daha çok yürüyüş ağırlıklı bir proje yapıyoruz. İnsan ve doğayı bir araya getirme projesidir. Kanalın doğallığı bozulmayacak. Kanal boyunca herhangi bir betonlaşmaya müsaade edilmeyecek. Tamamen taş ve toprak kullanılarak hayata geçirilecek. İnsanlar kendilerini doğanın içinde bulacaklar." şeklinde konuştu.

"Günümüz şartlarında bile böyle bir kanal yapmak çok zor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise Şamran Kanalı'nın Anadolu'da işlevini sürdüren en eski kanal olduğunu söyledi.

Bugünün şartlarında bile böyle bir eserin yapılmasının zor olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Gerçekten çok planlı yapılmış bir mühendislik harikası. Her şey çok iyi hesaplanmış. Kanalın geçtiği her yer yemyeşil. Bu önemli değerin tüm Urartu tarihiyle yansıtılması önemlidir. Projenin tamamlanmasının ardından yapılacak iyi bir tanıtım, kanalın uzun süre turizme hizmet etmesini sağlayabilir." dedi.

Edremit Belediyesi, Gürpınar, Van, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:37 

Son Dakika Magazin 2 bin 800 yıllık Urartu kanalı Van'ın cazibe merkezi olacak - Son Dakika Magazin
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