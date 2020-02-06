2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu - Son Dakika

2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

6 saat önce

Tunceli'de kış tırmanışı yapan sporcular, 2 bin 900 rakımlı zirvede, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

2 bin 900 rakımda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu, System.String[]

Tunceli'de kış tırmanışı yapan sporcular, 2 bin 900 rakımlı zirvede, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli İl Temsilciliği tarafından Nazımiye İlçesi ile Bingöl sınırında bulunan 2 bin 900 rakımlı Sülbüs Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. 7 kişinin katıldığı ve 6 buçuk saat süren tırmanışın sonunda zirve yapan sporcular, burada Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli İl Temsilcisi İskender Doğan, gerçekleştirdikleri kış tırmanışını depremde hayatını kaybedenler anısına yaptıklarını söyledi. - TUNCELİ

Malatya, Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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