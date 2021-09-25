2 bin 900 rakımdaki yaylada tipide mahsur kalan evli çift ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı 2 bin 900 rakımdaki Kakaç Yaylası'nda kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan kadın ve kocası ekipler tarafından kurtarıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kakaç köyü yaylasından köye gelmek için araçlarıyla yola çıkan 70 yaşındaki Reşit Tuğ ve eşi 67 yaşındaki Besti Tuğ etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü 2 bin 900 rakımdaki yaylada ekipler zorlukla ilerledi. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makinesiyle açtığı yolda ilerleyen ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonucunda mahsur kalan kadın ve kocası kepçe ile bölgeden aldı. Yaklaşık 5 kilometre kepçe ile taşınan Tuğ çifti, sağlık ekiplerine teslim edildi. UMKE ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar daha sonra Kakaç köyüne getirildi. - KARS