Son Dakika Haberleri: 2 bin bağ ot alev alev böyle yandı
Son Dakika Yerel Haber

2 bin bağ ot alev alev böyle yandı

1 saat önce

2 bin bağ ot alev alev böyle yandıHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot alev alev yandı.

2 bin bağ ot alev alev böyle yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında 2 bin bağ ot alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağdibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ali İrinç'e ait 2 bin bağ ot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 2 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

2 bin bağ ot alev alev böyle yandı

Yüksekova, Hakkari, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Neslican Tay'ın cansız bedeni gören kişiden duygulandıran sözler: Gelin gibi olmuş Dünyanın ilk vajina müzesi Londra'da açılıyor Yılın ilk karı, Trabzon ve Gümüşhane'deki yaylalara düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 17:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin bağ ot alev alev böyle yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]