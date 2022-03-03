Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek

03.03.2022 09:32
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 2 bin çiftçiye, 2 bin ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için 2 bin çiftçiye, 2 bin ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Büyükakın'ın çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik başlattığı Kocaeli'nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan gübre ve tohum desteği bu yıl da sürüyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, ilkbahar dönemi için 2 bin çiftçiye 2 bin ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak.

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle yarın mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

Başvuru yarın sona eriyor

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, odaya kayıtlı 7 bin üyelerinin bulunduğunu, tohum ve gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin müracaatlarının sürdüğünü kaydetti.

İlkbahar dönemi desteği için vatandaşların yoğun talebi olduğuna işaret eden Çetin, Türkiye'ye öncü projelerle çiftçilere destek veren Büyükakın'a teşekkür etti.

Çiftçilerin desteklerden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Başvuru yarın sona ereceği için şu anda yoğunluk yaşanıyor. Tahir Başkanımız, 'Gerekirse bütün yatırımları durdurur, tarıma destek veririm.' demişti. Öncelikle üretim yapmalıyız. Üretmediğimiz zaman dışa bağımlı oluruz. Üretirsek, daha ucuza mal edebiliriz. Hem tüketici mutlu olur hem de biz mutlu oluruz. Başkanımız, şu ana kadar bütün söylediklerini yaptı. Yeni projelere de imza atacağını düşünüyorum. Allah, kendisine güç kuvvet versin."

Çiftçi desteklerden memnun

Kandıra ilçesinde çiftçilik yapan Mustafa Cihangir de Büyükşehir Belediyesinin daha önceki bazı desteklerinden yararlandığını belirterek, "Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre alacağım. Yüzde 50 hibeli olması, bizim için çok büyük avantaj. Desteklerden dolayı çok memnunum. " ifadelerini kullandı.

Çiftçi Mahmut Yaman ise daha önce mazot, arpa ve bezelye tohumu desteğini aldığını kaydederek, "Allah razı olsun, bize çok büyük faydası oldu. İnşallah gerisi de gelir. " dedi.

İmren Zengin de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında biberiye diktiğini belirterek, verilen desteklerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek
Kocaeli'de 2 bin çiftçiye tohum ve gübre desteği verilecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, Kandıra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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