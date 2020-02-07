2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika

2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi

6 saat önce

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen etkinliğe 2 bin eğitimci katıldı.

2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi, System.String[]

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube tarafından düzenlenen etkinliğe 2 bin eğitimci katıldı.


Eğitim Bir Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Latif Küçük yaptığı açıklamada "Çok büyük emeklerle çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz 4 ay boyunca çok yoruldular. Biz de Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak 'Türkler Geliyor' filmini tüm üyelerimizle birlikte seyretme programı düzenledik. Üyelerimiz sinema etkinliğimize yoğun ilgi gösterdiler, onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan da yaptığı açıklamada; "Eğitimciler çok yoğun ve disiplinli bir süreçten çıkmıştı. Ara tatilde eğitimcilerimize bir kültür hizmeti sunmak istedik. Biz sendika olarak milletimizin mili ve manevi değerlerinin yaşanması ve aktarılması için çaba sarf ediyoruz. 'Türkler Geliyor' filmi ecdadımızın Balkanlarda yapmış olduğu mücadeleleri anlatan güzel bir film. Üyelerimize program duyurumuzu mesaj yoluyla ilettik, isteyen üyelerimize bilet temin ettik. Üyelerimiz de sinem etkinliğimize büyük teveccüh gösterdi. Böylece eğitimcilerimiz farklı ve bizce önemli bir etkinlikle yorgunluk atmış oldu. Eğitimcilerimizi şiddetle değil böyle güzel etkinliklerle kamuoyunun gündemine taşımak çok daha güzel" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:11:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin eğitimci sinema etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]