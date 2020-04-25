2 bin gıda yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor - Son Dakika

Yardım kolilerinin ailelere ulaştırılması

Adıyaman İl Müftülüğü'nde Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya'nın konuşması

Adıyaman'da hayırsever vatandaşların desteğiyle kentteki 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolileri ulaştırıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü'nde Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle birlikte kentteki ihtiyaç sahibi aileleri belirlediklerini söyledi.

Hazırlanan gıda kolileri ve market yardım çeklerini ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Çetinkaya, "Bütün dünyayı saran koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıyoruz. İl Müftülüğü Vefa Destek Grubu olarak yardım kumanyalarını dağıtıyoruz. Toplam 350 gıda kolisi ve market yardım çeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız." dedi.