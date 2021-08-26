Üye Girişi
2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı - Son Dakika

2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı

26.08.2021 18:53

2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı Yoğun bakımdaki kalış süresi ve hastalığın şiddetinde aşının önemi nokta prevalans çalışması ile ortaya çıktı Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin Sorumlu Hekimi Dr.

2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı

Yoğun bakımdaki kalış süresi ve hastalığın şiddetinde aşının önemi nokta prevalans çalışması ile ortaya çıktı

Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin Sorumlu Hekimi Dr. Ayça Gümüş:

"80 yaşında evinde oksijen kullanan KOAH hastası bir vakam, 2 doz aşılı olarak geldi ve bu hastayı 4 gün içerisinde servise çıkardım"

"Aşısız yoğun bakıma gelenler; 'Biz ettik siz etmeyin' diyorlar"

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan:

"Aşı bence artık bir vatani görev gibi bir şey"

ANTALYA - Marmara Üniversitesi profesörlerinin koordinatörlüğünde Türkiye'deki pek çok yoğun bakımlarda aynı anda yapılan nokta prevalans çalışması ile Türk Toraks Derneği'nin Covid-19 yoğun bakımlarda gerçekleştirdiği ayrı bir araştırmadan çıkan sonuçlar, aşının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin vakanın değerlendirildiği araştırmalarda, vakaların genelinin aşısız olduğu, aşılı olup ek rahatsızlıklarla yoğun bakıma yatan hastaların, kısa sürede servise çıktığı gözlendi.

Türkiye'de korona virüs ile mücadelede en büyük silahın aşı olduğu, son yapılan iki araştırmayla bir kez daha ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi yoğun bakım hocalarının koordinatörlüğünde Türkiye'deki pek çok yoğun bakımda aynı anda yapılan nokta prevalans çalışması ve Türk Toraks Derneği'nin gerçekleştirdiği ayrı bir araştırmada, 2 bine yakın vaka incelendi. Araştırmalarda, yoğun bakımdaki vakaların aşılı olup olmadıkları, aşılı ve aşısızların yoğun bakımdaki hastalık şiddet ile süreçleri gözlemlendi. Çıkan sonuçlar ise aşının virüs üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

"Genç olup, aşısını tam yaptıranlardan yoğun bakıma gelen yok"

Araştırmaya Kepez Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Ayhan Varol ile birlikte katılan Kepez Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin Sorumlu Hekimi Dr. Ayça Gümüş, görev yaptığı pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesinin yoğun bakımdaki doluluk oranına ilişkin bilgiler paylaştı. 11 yoğun bakım ünitesinde PCR testi pozitif 70, akciğer bulguları şüpheli olan 6 vaka ile birlikte toplam 76 hasta olduğunu belirten Dr. Ayça Gümüş, bu kişilerden yüzde 80'inin aşısız olduğunu, yüzde 20'nin ise tek doz aşılı ya da ek hastalığı çok olan kişilerden oluştuğunu söyledi. Gümüş, "Tek doz aşı olup, bu yeter diye düşünen insanlar var. Kesinlikle tek doz aşı yetersiz bir koruma. Yüzde 20'nin yarısı kadarı tek doz aşıyla kalan kısım. İki doz aşı olup gelenler ise çok fazla ek hastalığı olup, Korona virüse yakalanmasa bile yoğun bakıma gelecek hasta grubu yani basit bir gribal enfeksiyon bile bu hastaları yoğun bakıma getirebilir. Genç olup, aşısını tam yaptıranlardan ise yoğun bakıma gelen yok" ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakımda kalış süresi, hastalığın ağırlığı ve şiddeti kesinlikle azalıyor"

Türk Toraks Derneği ve Türkiye'deki tüm yoğun bakımların katıldığı iki ayrı bilimsel araştırmaya Kepez Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Ayhan Varol ile birlikte katıldığını belirten Gümüş, buradan çıkan sonuçların aşının koruyuculuğuna işaret ettiğini açıkladı. Gümüş, şunları söyledi:

"Türk Toraks Derneği, hastanemizin göğüs hastalıklarından Dr. Ayhan bey onunla birlikte bir aşı çalışmasına katıldık ve çok yüksek oranda hasta değerlendirdik. Sonuçlar yayınlanmak üzere olduğu için tam verileri veremesem de istatistik olarak kesinlikle aşı yapıldığında yoğun bakımda kalış süresi, hastalığın ağırlığı ve şiddeti kesinlikle azalıyor. Örneğin, 80 yaşında evinde oksijen kullanan KOAH hastası bir vakam, 2 doz aşılı olarak geldi ve bu hastayı 4 gün içerisinde servise çıkardım. Fakat bana 33 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında aşısız pek çok hasta geldi. Ek hastalıkları bile yok, ben bu hastaları servise çıkaramadım ve kaybettim. Diğer ikinci çalışma olan Türkiye'deki bütün yoğun bakımların katıldığı tek günlük bir çalışmaydı. Yoğun bakımlarda bulunan korona virüs hastalarının ne kadarının aşılı ya da aşısız olduğu, aşılıysa kaç doz olduğu ve vakalardaki hastalığın şiddeti yönünde bir çalışmaydı. Bu hastalara baktığımızda da, kesinlikle gözümüzün önünde bir gerçek var. Eğer hasta aşılıysa, hastalığın şiddeti düşüyor. Hasta aşısız ise hastanın PaO2/FiO2 oranı çok düşüyor. Bunun sebebi, aşılı olan vakada vücut daha önceden ne yapması gerektiğini ezbere alıyor ve yıkılmıyor. Savaşacak silahlarını önceden hazırladığı için çok çabuk atlatıyor. Ama birden bire hiç tanımadığı bir virüsle aniden karşılaştığında, vücut aniden çökebiliyor."

"Aşı öcü değil"

Aşının önemine işaret eden Dr. Ayça Gümüş, "Bu aşı öcü değil, insanları felç yapmaz, kısırlaştırmaz. Bu aşı sadece insanları korur. Gördük ki bu aşı işe yarıyor. İnsanların üşenmemesini ve aşının işe yaradığına inanmasını istiyorum" dedi.

"Aşısız yoğun bakıma gelenler; 'Biz ettik siz etmeyin' diyorlar"

Gümüş, yoğun bakımdaki aşısız vakalarla olan diyaloglarına da değinerek, "Aşısız olup da yoğun bakımda yatanlara, 'niye aşı olmadın' dediğimizde, 'biz ettik, siz etmeyin' diyorlar. İnsanlar bunu görmüyor. İnsan hayatı, hepsine aynı davranıyoruz ama lütfen yoğun bakıma girmeden önce aşı olsunlar" diye konuştu.

"Aşı artık vatani görev gibi"

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, delta varyantıyla birlikte vaka sayısındaki artışa değindi. Artış nedeniyle de yoğun bakım ve servislerdeki doluluk oranının artığına işaret eden Gürkan, bu hastaların çok yüksek oranda aşısız vatandaşlar olduğunu ifade etti. Gürkan, aşının önemine vurgu yaparak, "Aşısız olan kişilerin yoğun bakıma düşme oranı yüksek. Çok nadir de olsa aşılı olduğu halde vefat eden olabiliyor ancak bunlar yaşlı ve ek hastalığı olan kişiler. Ama aşısı olup da ek hastalığı olmadan yoğun bakıma düşen hastamız hemen hemen yok gibi bir şey. Bu net bir şekilde gözüküyor. Aşı çok önemli, bu ölümcül hastalığa karşı bu pandemi sürecinde aşı inkarına, aşı olunmamasına akıl sır erdirebilmek mümkün değil gerçekten. Elimizde böyle güzel imkan varken, böyle güzel bir silah varken bunu kullanmamamız akıl alır gibi değil. Aşılı hastalarımızın yoğun bakıma düşmesi çok çok nadir oluyor. Kronik hastalıkları ve yandaş hastalıkları yoksa yoğun bakıma düşmüyor ve hafif bir şekilde atlatıyorlar, tedavilerini olup taburcu oluyorlar. Artık bu pandemi sürecinde Covid hastalığı kişisel bir sağlık sorunu değil, toplumsal bir sağlık sorunu. Kendimizi düşünmesek bile sevdiklerimizi, ailemizi düşünmemiz lazım. Hepimizin birimize karşı sorumluluklarımız var. Aşı bence artık bir vatani görev gibi bir şey. Yani bizim için nasıl askerlik kutsalsa vatani görevse aşının da öyle olması lazım. Çünkü herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Can kaybını önleyen böyle bir silahımız varken bundan faydalanmamamız gerçekten içler acısı bir durum. Bu yüzden ben bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı
2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı
2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı
2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı

Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Yoğun Bakım, Kepez, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin 19:46 Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, ülkesindeki kadınlara seslendi: Vazgeçmeyin Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi 19:09 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi
Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu 18:55 Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum 18:35 Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi 18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı 16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti Helsinki maçında hat-trick yapan Enner Valencia taraftarı mest etti! Paylaşım sayısı 50 bini geçti         
20:01
Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:42
Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti         
19:25
Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı         
19:08
Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti! Biden, günlük programını değiştirdi         
18:47
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
17:41
Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı Yaptığı ışık gösterisi ile Free Fire Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı         
16:47
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı Breaking Bad'in kötü adamı Gus Fring, yeni projesiyle oyun dünyasına giriş yaptı         
09:46
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 20:23:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin hastanın değerlendirildiği araştırma, aşının önemini ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement