Son Dakika Haberleri: 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR
Son Dakika Güncel 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR

2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR

1 saat önce

Zeybek oyunundan drone görüntüleri Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması29 Ekim Cumhuriyet Bayramında...

2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR, System.String[]

Zeybek oyunundan drone görüntüleri

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması

Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ödemiş İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin organize ettiği etkinlikte, ilçenin Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak, Merkezin 22 usta öğretici eşliğinde, zeybek gösterisi oynandı. Halk Eğitim Merkezinde zeybek oyunu için 1 aydan beri süren çalışmalar sonucunda kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hep birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı
CHP teşkilatı, Nevşehir Valiliği'nin yasakladığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı Marmara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 19:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]