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2 bin lira borç verdi, 3 yılda 14 bin 400 lira aldı - Son Dakika

2 bin lira borç verdi, 3 yılda 14 bin 400 lira aldı

22.01.2022 00:57
2 bin lira borç verdi, 3 yılda 14 bin 400 lira aldı

Adana'da tefecilik yaparak 1 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğeri ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da tefecilik yaparak 1 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen iki zanlıdan biri tutuklanırken, diğeri ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 47 kişiyi mağdur ederek 1 milyon 700 bin TL'lik vurgun yapan 2 kişiyi deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçen ekipler, şafak vakti adreslere yaptığı baskında çiftçi Hakkı Ö. (72) ile oto galerici Mehmet Ö.'yü (46) gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 337 bin 250 TL tutarında 22 senet, 4 çek fotokopisi, 80 boş senet ve 5 çek defteri, 21 bin 500 TL, farklı kişilere ait tapu belgesi ve araç satış sözleşmeleri, alacak notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Hakkı Ö.'nün, 3 yıl önce ağına düşürdüğü Mehmet S.'ye 2 bin lira borç verdiği ve karşılığında boş senet aldığı belirlendi. Mehmet S.'nin borcunu ödemek için 3 yıldır ayda 400'er lira olmak üzere 14 bin 400 TL para ödediği ancak borcunun bir türlüğü bitmediği senedi de geri alamadığı öğrenildi. Ayrıca Hakkı Ö.'nün, evinden çıkan senetlerle ilgili, "Faiz karşılığı para vermiyorum. Senetleri, borç karşılığı teminat olarak aldım" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Ö., Hakkı Ö. adliyeye sevk edildi. Hakkı Ö. sevk sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin size madalya takacağım" diye tepki verdi. Zanlılardan Mehmet Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakkı Ö. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Adana, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 bin lira borç verdi, 3 yılda 14 bin 400 lira aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 bin lira borç verdi, 3 yılda 14 bin 400 lira aldı - Son Dakika
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