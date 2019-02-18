2 Bin Liralık Cevizini Hayvanlar İçin Doğaya Bıraktı
1 saat önce
2 bin liralık cevizini hayvanlar için doğaya bıraktı Kargalar için doğaya 10 teneke ceviz bıraktıTUNCELİ - Tunceli'de çetin kış şartları nedeniyle aç kalan kargalar için çevreci bir kişi doğaya 10 teneke ceviz bıraktı.
2 bin liralık cevizini hayvanlar için doğaya bıraktı
Kargalar için doğaya 10 teneke ceviz bıraktı
TUNCELİ - Tunceli
'de çetin kış şartları nedeniyle aç kalan kargalar için çevreci bir kişi doğaya 10 teneke ceviz bıraktı.
Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de kış çetin geçiyor. Kışın hayvanların aç kalmaması için Erzincan
'da yaşayan Murat Aydemir
, Tunceli'nin Pülümür
Vadisi'ndeki farklı noktalara kargaların beslenmesi için 10 teneke ceviz bıraktı.
Kış mevsiminin son derece çetin geçtiğini ve hayvanların da bundan nasibini aldığını belirten Aydemir, "Hayvanlar yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu cevizlerin yetişmesinde kargaların büyük rolü var. Kargalar aynı zamanda çevreci hayvanlar. Onlar için doğaya on teneke ceviz bıraktık. Satsak 2 bin lira para elde edecektik. Ancak biz doğaya olan borcumuzu ödemek için bu yolu seçtik" dedi.
Kentte vaşaktan ur kekliğine, dağ keçisinden balığa, su samuruna kadar zengin türlerin yaşadığını belirten Aydemir, "Valiliğin avcılığın yasaklanması konusunda aldığı karar önemli. Ancak bu hayvanların korunması konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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