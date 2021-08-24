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2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor - Son Dakika

2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

24.08.2021 10:35

2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor Toros Dağları'nda bal hasatı başladı Bal üreticisi hasattan ve fiyattan memnun Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor.

2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

Toros Dağları'nda bal hasatı başladı

Bal üreticisi hasattan ve fiyattan memnun

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor. Kilogramı 150 TL'den alıcı bulan ve Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

"Geçen sene rekolte azdı"

Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl 5-6 bin kovandan yaklaşık 50-55 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan petek balın kilogramı 150 liradan satılıyor. Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 63 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı. Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, " Ballarımız hastalar için şifadır" dedi. Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Akseki'nin Yarpuz mevkiinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca ise bu yıl bal haşatına başladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin dahi iyi olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 adet arı kovanının olduğunu söyleyen Topaça, "Yaz aylarında arılarımı Akseki'nin Alacabel mevkiine çıkarıyorum. Bu yıl geçen yıla göre bal üretimi oldukça iyi. Yaklaşık bir kovandan 20 kilogram bal aldık. Geçen yıl 5-6 kilo civarında bal almıştık. Bulunduğumuz mevkide çiçek çeşitleri oldukça fazladır. Bu yıl petek balık kilogramını 150 liraya satacağız" dedi.

"Akseki balı kovanından çıkmadan satılır"

Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz. Akseki- Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi "Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı" diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik" diye konuştu.

2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor
2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor

Türk Lirası, Ahmet Arıcı, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 bin metrede kovanından çıkmadan, kilogramı 150 TL den alıcı buluyor - Son Dakika Ekonomi


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