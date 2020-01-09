2 bin metrede mahsur kalan görevliler, 16 saatte kurtarılabildi - Son Dakika
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2 bin metrede mahsur kalan görevliler, 16 saatte kurtarılabildi

6 saat önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki rüzgar enerji santralinde, kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 3 gün mahsur kalan 2 görevli, 16 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

2 bin metrede mahsur kalan görevliler, 16 saatte kurtarılabildi, System.String[]

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki rüzgar enerji santralinde, kar yağışının yolu kapatması nedeniyle 3 gün mahsur kalan 2 görevli, 16 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Babadağ'daki yaklaşık 2 bin metre yükseklikte bulunan rüzgar enerji santralinde görev yapan Güven Aytar ve Serdar Yıldız, 3 gün önce yoğun kar yağışının yolu ulaşıma kapatması nedeniyle mahsur kaldı. Yiyecekleri de biten Aytar ve Yıldız, 2 gün bekledikten sonra 112'yi arayarak yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi ile Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gönderildi. Arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine ekipler, Aydın'ın Karacasu ilçesine giderek, bölgeye buradan çıkmayı denedi. İlk olarak iş makineleri yer yer boyu yaklaşık 2 metreyi bulan yolda, kar temizleme çalışması yaptı. İş makinelerini AFAD ve itfaiyenin arama kurtarma ekipleri takip etti. Böylelikle 2 görevlinin mahsur kaldığı Demirli mevkisine ulaşıldı. İkili kurtarıldı. 16 saat süren kurtarma çalışması sonrasında Güven Aytar ve Serdar Yıldız, sağlık kontrolünden geçirildi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Serdar Yıldız, Babadağ, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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