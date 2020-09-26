2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor - Son Dakika

2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı beldede bir ay önce kurulan kooperatif, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerini "Göktepe Doğal" markasıyla pazarlayarak kadınlara ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı hedefliyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı beldede bir ay önce kurulan kooperatif, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerini "Göktepe Doğal" markasıyla pazarlayarak kadınlara ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı hedefliyor.

Göktepe Kadın Kooperatifi Başkanı Devrim Doğan, AA muhabirine, Torosların ortasında yeşillikler içinde küçük ve şirin bir belde olan Göktepe'de, coğrafi yapısı nedeniyle az miktardaki ve küçük ölçekli tarım arazilerinin kadınlarca değerlendirildiğini aktardı.

Kadınların geleneksel tohumlar ve yöntemlerle yüzyıllardır domates, fasulye, biber, nane ve fesleğen gibi ürünler yetiştirdiklerini belirten Doğan, "Bunlardan ihtiyaç fazlaları kışın tüketilmek üzere kurutuluyor. Üretilen ürünlerle kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geri kalanlar ziyan oluyor." diye konuştu.

Bu ürünleri değerlendirmek, kadınlara ekonomik katkıda bulunmak ve onların sosyal hayata katılmalarını sağlamak üzere bir kadın kooperatifi kurmak için çalışmalar başlattıklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bir ay önce 7 kurucu üyeyle Göktepe Kadın Kooperatifimizi kurduk. Gün geçtikçe üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Kooperatifimizin kuruluş amacı beldemizdeki ve çevre köylerdeki kadınlarımızın üretmiş oldukları domates, kabak, fasulye kurusu, nane, fesleğen, dağdan doğal ortamdan topladıkları sumak gibi ürünlerin ekonomik kazanca dönüştürülmesi ve kadınlarımızın sosyal hayata katılmalarını sağlamak. Birlikten güç doğar felsefesiyle hep beraber üretmek ve kadınlarımıza ekonomik gelir sağlamak istiyoruz. Tüm izinlerimizi aldık. İnternet sitemiz kuruldu. Kadınlarımızın kendi ürettiği, dağlardan topladığı bu ürünleri kurutup, temizleyip güzelce paketledikten sonra 'Göktepe Doğal' markasıyla pazarlıyoruz. Ürünlerimizi başta çevre il ve ilçeler olmak üzere ülkemizin her yerine sanal ortamda pazarlıyoruz. İlerde amacımız ihracat yapabilmek."

"Bu nimetlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz"

Devrim Doğan, kooperatif olarak ürettikleri ve sattıkları ürünlerin tamamen beldede doğal ortamda kadınlar tarafından üretildiğinin altını çizdi.

Beldelerinin de içinde bulunduğu Taşeli'de domates kurusunun ünlü olduğunu anımsatan Doğan, "Bizler, halden 3-5 ton domates alıp kurutup satabiliriz. Böyle bir şey yaparsak insanları kandırmış oluruz. Üye kadınlarımız bahçesinde üretecek, kurutacak, biz satacağız. Mersin'den bizden ürün alan bir kişi hem kooperatifimize hem tükettiği ürünün güvenilirliğine inanacak. Bizim, o insanların beklentilerini boşa çıkarmamamız lazım." dedi.

Bölgelerinde yetişen menengiç, susam ve kekik gibi aromatik bitkilerin faydalarına dikkati çeken Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğru ve sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı.

Bölgelerinin virüsün ender görüldüğü yerlerden biri olduğuna işaret eden Doğan, "Yaş ortalamamız 80'i geçiyor. Bunun sırrı insanlarımızın doğal ve sağlıklı beslenmesi diye düşünüyorum. Bu nimetlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor
2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor
2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor
2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor

Kooperatif, Karaman, Domates, Göktepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin nüfuslu beldede kurulan kooperatif kadınlara umut oluyor - Son Dakika

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