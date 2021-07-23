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2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor - Son Dakika

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor

23.07.2021 15:24
2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor, System.String[]

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki 2 bin 77 nüfuslu sahil beldesi Kıyıköy, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusun yaklaşık 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, beldedeki aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşandığını belirterek tatilcilerden başka tatil beldelerine gitmelerini istedi.

Kurban Bayramı tatilini Kıyıköy'de geçirmek isteyenler, beldeye akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı. Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

2 bin nüfuslu Kıyıköy'e 50 bin kişinin gelmesi belediye başkanını isyan ettirdi: Başka tatil beldelerini tercih edin

"ALT YAPI VE GIDA TEDARİK ZİNCİRİ YETERSİZ KALMAKTADIR"

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.

2 bin nüfuslu Kıyıköy'e 50 bin kişinin gelmesi belediye başkanını isyan ettirdi: Başka tatil beldelerini tercih edin

"KALABALIK AMA BURASI İÇİN DEĞER"

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Kıyıköy'e gelen Çağla Kurt, kalabalığa rağmen bölgeyi çok sevdikleri için her yıl geldiklerini dile getirerek, "Güzel bir yer, her yıl geliyorum. Herkese tavsiye ederim, kalabalık ama burası için değer" dedi.

2 bin nüfuslu Kıyıköy'e 50 bin kişinin gelmesi belediye başkanını isyan ettirdi: Başka tatil beldelerini tercih edin

"KURALLARA UYUYORUZ"

Burak Deniz ise bayramın ilk günü geldiği Kıyıköy'de kalabalığa rağmen kurallara uyduklarını ifade ederek, "İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden geldik. Kalabalık ama değer, güzel bir yer. Burada tedarikte hiçbir sıkıntımız olmadı. Kalabalıktan korkumuz olsa da kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz" diye konuştu.

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor

Kurban Bayramı, Ender Sevinç, Kırklareli, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor - Son Dakika


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