Üye Girişi
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı - Son Dakika

2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

16.02.2022 15:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Milli takım sporcularının yüksek irtifada güç depolamak için tercih ettiği havuza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce servislerle getirilen özel çocuklar, burada eğitmenler gözetiminde havuza girdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, yüzme eğitimi verilen çocuklar suda keyifli zaman geçirdi.

Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde uygulanan projenin Erzurum'da ise birçok spor salonunda devam ettirildiğini söyledi.

Kentteki havuzun bulunduğu rakım itibarıyla Avrupa'daki 'tek' olma özelliği taşıdığına işaret eden Memiş, " Almanya, Slovakya gibi kadın ve erkek yüzme takımları burada kampa giriyor. Bu salonlar sadece takımlara değil vatandaşlarımıza da her zaman açık. Bugün de özel çocuklarımızla birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil bütün spor tesislerimize her çarşamba özel çocuklarımızı göreceğiz." dedi.

2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

YORUMLAR
500

Engelli, Erzurum, gençlik, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
15:25 İmamoğlu'ndan jest! Ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:07:34. #1.13#
SON DAKİKA: 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement