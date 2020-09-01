2 bin rakımlı Ali Dağı'nın zirvesinde basketbol oynadı
KAYSERİ'de uzun yıllar basketbol oynayan Erciyes Üniveristesi Spor Akademisi öğretim üyesi Hasan Aksoyak, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nın zirvesinde basketbol oynadı.
KAYSERİ'de uzun yıllar basketbol oynayan Erciyes Üniveristesi Spor Akademisi öğretim üyesi Hasan Aksoyak, 2 bin rakımlı Ali Dağı'nın zirvesinde basketbol oynadı.Kentte sporcu kimliği ile bilinen basketbolcu Hasan Aksoyak, geleneksel olarak yaptığı Ali Dağı Zirve tırmanışının 148'incisini gerçekleştirdi. Günün erken saatlerinde plastikten oluşan ve taşınabilir özellikteki basketbol potasını da sırtlayan Aksoyak yaklaşık 1 saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaştı. 2 bin rakımlı Ali Dağı zirvesinde basketbol oynayan Hasan Aksoyak zirveye taşıdığı 25 kilogram ağırlığındaki potayı tekrar aşağı indirdi.
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