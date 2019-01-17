2 Bin Rakımlı Dağdan Snowboard ile Kaydı
1 saat önce
Kayseri'de kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdi.
Kayseri
'de kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdi.
Kayseri'de yaşayan 29 yaşındaki kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 3 kafadar arkadaşı ile Talas
ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'na çıktı. Dağın üst kesimlerinde snowboard ile kayarak inen Rızvan, bir ilki gerçekleştirdi.
Fikrin uzun zamandır hayallerinde olduğunu kaydeden Muhammed Bekir Rızvan, "Bu fikir uzun zamandır hayallerimizde var. Arkadaşlarımızla beraber bu fikri gerçekleştirmek istiyorduk. Geçen senelerde kar yağışının az olmasından dolayı yapamamıştık. Dünden beri etkili olan kar yağışını fırsata çevirdik. Ali Dağı'na 1.5 metre kar yağışı altında 2 saat süren tırmanışın ardından snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdik. çok zevkli ve gurur verici bir şeydi. Bunun keyfini yaşadık" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak
Sağlık Bakanlığı, Tehlikeli Olduğu Söylenen Sularla İlgili Açıklama Yaptı