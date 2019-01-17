2 Bin Rakımlı Dağdan Snowboard ile Kaydı

2 bin rakımlı dağdan snowboard ile kaydıKAYSERİ - Kayseri'de kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdi.

2 bin rakımlı dağdan snowboard ile kaydı



KAYSERİ - Kayseri'de kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdi.

Kayseri'de yaşayan 29 yaşındaki kayaksever Muhammed Bekir Rızvan, 3 kafadar arkadaşı ile Talas ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Ali Dağı'na çıktı. Dağın üst kesimlerinde snowboard ile kayarak inen Rızvan, bir ilki gerçekleştirdi.

Fikrin uzun zamandır hayallerinde olduğunu kaydeden Muhammed Bekir Rızvan, "Bu fikir uzun zamandır hayallerimizde var. Arkadaşlarımızla beraber bu fikri gerçekleştirmek istiyorduk. Geçen senelerde kar yağışının az olmasından dolayı yapamamıştık. Dünden beri etkili olan kar yağışını fırsata çevirdik. Ali Dağı'na 1.5 metre kar yağışı altında 2 saat süren tırmanışın ardından snowboard ile kayarak bir ilki gerçekleştirdik. çok zevkli ve gurur verici bir şeydi. Bunun keyfini yaşadık" şeklinde konuştu.

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