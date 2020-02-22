2 bin rakımlı Kuzey Irak sınırında hat onarımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin rakımlı Kuzey Irak sınırında hat onarımı - Son Dakika

2 bin rakımlı Kuzey Irak sınırında hat onarımı

6 saat önce

Enerji arıza ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, Kuzey Irak sınır hattında 2 bin bin rakımlı bölgede hatları onarıyor.

2 bin rakımlı Kuzey Irak sınırında hat onarımı, System.String[]

Enerji arıza ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, Kuzey Irak sınır hattında 2 bin bin rakımlı bölgede hatları onarıyor.


Uludere'nin 2 bin rakımlı Kuzey Irak sınırında bulunan Sıneht, Gurvil hava radarındaki kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan arızalara, ekipler anında müdahale diyor. Çetin kış şartlarının görüldüğü Sıneht bölgesinden geçen hatların kopması Dicle Elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler kopan hatları onararak üs bölgelerine enerji veriyor. Metrelerce yükseklikteki direklere tırmanan ekipler arızaları kısa sürede gideriyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, kimi zaman yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşırken, hava kararmasına rağmen mesaiye devam ediyor. Dicle Elektrik Arıza Giderim Bakım Teknisyeni, vatandaşların ve üst bölgelerin elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarında gece-gündüz çalıştıklarını ifade ederek, özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını söyledi. - ŞIRNAK

Dicle, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
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