2 bin rakımlı yaylaya bisiklet yolu - Son Dakika

Ordu'nun en gözde yaylalarından birisi olan 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 'Bisiklet Yolu Projesi' hayata geçiyor.

Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyelerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin 1. etap çalışmalarında sona yaklaşıldı. Her mevsim binler kişinin ziyaret ettiği Çambaşı Yaylası'nda yapılan Bisiklet Yolu Projesi ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin sosyal aktivitesi bakımından oldukça önemli olacağı öngörülüyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası Bisiklet Yolu Projesi'nin 1. etap çalışmalarının sona yaklaştığını ifade etti. Bisiklet Yolu Projesi'nin yaylaya ayrı bir hava katacağının altını çizen Başkan Kaya, "Öncelikle bu projenin gerçekleşmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve Ordu AK Parti Milletvekilimiz Metin Gündoğdu'ya teşekkür ediyorum. Herkesin bildiği üzere yaylamıza her gün çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Özellikle Kayak Merkezinin hizmete girmesiyle bu ziyaret sayısı kat ve kat arttı. Bu proje sayesinde yaylamıza gelenler yaylanın güzelliğini hissederek bisikletini sürecek, yürüyüşünü yapabilecek. Şimdiden projemiz İlimize ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ORDU