2 bin sporcunun katıldığı 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi - Son Dakika

2 bin sporcunun katıldığı 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi

15.03.2021 00:57
2 bin sporcunun katıldığı 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi, System.String[]

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde, 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi.

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde, 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, Efes Ultra Maratonu'nun son gününde 12 K parkurunda koştu.

Selçuk İlçesi'nde, 'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen Efes Ultra Maratonu heyecanı sona erdi. Katılımcılar ilk gün 120K, 60K, 42K, 23K zorlu etaplarını tamamlarken, maratonun ikinci günü 12K ve 5K parkurları koşuldu. Sporcular ikinci günde de kıyasıya bir mücadele vererek, tarihi kenti adım adım keşfetti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, Efes Ultra Maratonu'nun son gününde 12K parkurunda koştu. Maratonun sona ermesinin ardından İstasyon Meydanı'nda Tarihi Su Kemerleri altında düzenlenen ödül töreninde, farklı parkurlara katılan koşucular ödüllerini Kaymakam Ekrem İnci ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in elinden aldı.

"2 bin katılımcımız Efes Selçuk'u adım adım keşfederek, bu keşfi sporun içine dahil ettiler"

Başkan Ceritoğlu Sengel, 'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla düzenlenen maraton için Efes Selçuk'un eşsiz bir destinasyon olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir spor organizasyonunun Efes Selçuk'ta yapılması bizim için büyük bir gurur. 'Dünya Mirasını Koşarak Keşfet' sloganıyla yaklaşık 2 bin katılımcımız Efes Selçuk'u adım adım keşfederek, bu keşfi sporun içine dahil ettiler. Dolayısıyla Efes Selçuk'u adım adım tanıma olanakları oldu. Biz de bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduk. Bundan sonra çok daha güzel organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Çünkü doğayla, sporla, tarihle bütünleşmiş bir kenttir Efes Selçuk. Bunu herkese kanıtlamak istiyoruz" dedi. Başkan Ceritoğlu Sengel, katıldığı 12K parkuru ile ilgili de, "Adım adım tarihi, doğayı keşfetmek, bu keşfi koşarak yapmak benim için de muhteşem bir duyduydu" şeklinde konuştu.

"13- 14 Mart tarihlerinde toplam 32 milyon adım atıldı"

Efes Ultra Maratonunu düzenleyen Limit Sensin Organizasyon Sorumlusu Ali Cem Aktaş da, arkadaşlarıyla uzun ve yorucu çalışmalar sonunda bu organizasyonu hayata geçirdiklerini belirterek, "İlk yıllarda bin 500 koşucu ile başlamıştık. Şimdi 2 bin koşucuya yaklaştık. 12K'dan 120K'ya kadar altı farklı parkurumuz vardı. 120K koşan biri Efes Selçuk'un dünya mirası içinde adım atılmadık yer kalmadan dünya mirasını ve doğal güzellikleriyle bu kenti keşfetmiş oldu. Efes Ultra Maratonu'nun düzenlediği 13-14 Mart tarihlerinde toplam 32 milyon adım atıldı. Doğada sadece ayak izlerimiz kaldı. Bu yönüyle de maratonumuz doğaya hiçbir zarar verilmeden gerçekleşen bir etkinlik olması açısından önem taşıyor" diye aktardı. - İZMİR

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, İzmir, Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2 bin sporcunun katıldığı 4. Efes Ultra Maratonu sona erdi - Son Dakika Spor


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