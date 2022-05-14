Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü

14.05.2022 09:51

Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede ölen şahsı 2 bin lira için arkadaşının öldürdüğü öne sürüldü Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede ölen şahsı 2 bin lira için arkadaşının...

Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü

Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede ölen şahsı 2 bin lira için arkadaşının öldürdüğü öne sürüldü

ADANA - Adana'da sokakta tabancayla vurulmuş halde bulunan ve hastanede ölen şahsı 2 bin lira için arkadaşının öldürdüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Mayıs saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat (30), iddiaya göre borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can G. ile sokakta buluştu. Fırat, parayı vermeyince Umut Can G. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce zanlı, tabancayla Fırat'ı göğüs ve bacağından yaraladı. Fırat kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ile yanındaki Mehmet A ve Can M. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı Fırat'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Fırat, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandıkları belirlenen şüpheliler, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can G., Fırat'tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı ile yanındaki Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Can M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü

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Son dakika: 2 bin lira için arkadaşını öldürdü, metruk binada saklanırken yakalandı Son dakika: 2 bin lira için arkadaşını öldürdü, metruk binada saklanırken yakalandı Adana'da sokakta yaralı bulunan gencin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı Adana'da sokakta yaralı bulunan gencin ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Seyhan, Fırat, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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