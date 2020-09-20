2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü - Son Dakika

2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince bir göle dönüştü.

2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince bir göle dönüştü. Ardından da doğa koşullarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp şeklindeki göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

'YÖRE HALKI BURAYA 'KALPLİ GÖL' DEMİŞ'Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, kalp şeklindeki gölün, geçmişte antik kente iç liman olarak hizmet ettiğini ve bölgedeki büyük Roma kentinin yaklaşık 400 yıl boyunca büyümesine vesile olduğunu söyledi. Yalnızca antik kent için değil aynı zamanda Kuzey Ege'deki önemli ticari limanlardan birisi de olan limandan, o dönem uzunlukları 12 metre, ağırlıkları 50 tonun üzerinde olan büyük granit sütunların ihraç edildiğini belirten Öztepe, "Antik kentin de zaten bu kadar büyümesi ve buraya kurulmasının en önemli sebebi bu. Tamamen kendiliğinden içinde hapsolan suyun zaman içerisinde böyle bir form alması nedeniyle yöre halkı buraya 'kalpli göl' demiş. Aslında iç liman bölgesinin kapladığı alan çok daha büyük. İç liman yaklaşık 37 dönümlük bir araziye yayılıyor. Ama içindeki su birikintisi biraz daha küçülmüş ve zaman içerisinde kalp şeklini almış. Limanın, Roma döneminde, M.S. 1'inci Yüzyıl'da özellikle son halini aldığını tahmin ediyoruz. Bizans Çağı'na kadar kullanılmış. Tabii bugün şu anda gördüğümüz boyutlara ulaşmış ve büyük ölçüde de ekonomik ömrünü tamamlamış" dedi.'BURAYLA İLGİLİ BİR PROJE GELİŞTİRMEYE BAŞLADIK'Geçmişte önemli bir ticaret merkezi olan limanın, bugün kalp şekliyle ve pembe rengiyle turizme katkı sağlamaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Öztepe, "Son 2 yıldır buraya yoğun bir ziyaretçi alıyoruz. Burayla ilgili bir proje geliştirmeye başladık. Şu anda tasarım aşamasında. Kalp şeklindeki pembe gölün en güzel şekilde izlendiği bir seyir terasımız ve bu alanda da eski bir ilkokul binamız var. Burayı bilgilendirme ve ziyaretçi merkezi haline getireceğiz. Yani bir kaç yıl içerisinde bu alana çıkanlar hem güzel Kuzey Ege manzarasını ve panoramasını hem de kalp şeklindeki pembe gölü, yani iç limanı seyredecek. Aynı zamanda Alexandria Troas Antik Kenti'nin tarihçesiyle ilgili de bilgi alacaklar" diye konuştu.'ÖZELLİKLE EKİM VE MART AYINA DOĞRU RENGİNİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'Kalp şeklindeki gölün yazdan sonbahara ve kıştan ilkbahara girildiği dönemlerde pembe rengi aldığını anlatan Öztepe, "Özellikle ekim ve mart ayına doğru renginin değiştiğini görebiliyoruz. Zamanla dış limanla bağlantısı koptuğu için su içeride hapsolmuş durumda ve buna bağlı olarak suyun içerisinde tuz oranının yükselmesi ve suyun tuz tutmasıyla birlikte içindeki muhtemel mikroskopik canlıların da oluşturduğu değişik kimyasal reaksiyonlar neticesinde pembeye doğru giderek renk değiştiriyor. Şu anda da bu renk değişiminin başlangıcındaki bir dönemdeyiz" dedi.

Dalyan, Ezine, Liman, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü - Son Dakika

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