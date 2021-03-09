ANTALYA 2 bin yıllık antik tiyatroda kitap okuyup, farkındalık oluşturdular - Son Dakika

2 bin yıllık antik tiyatroda kitap okuyup, farkındalık oluşturdular

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı 'Antalyalı gençler okuyor' projesi kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi, dünyaca ünlü Side turizm merkezinde bulunan 2 bin yıllık antik tiyatroda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya genelindeki tüm gençlik merkezilerinde düzenlenen Antalyalı Gençler Okuyor projesi kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi, Manavgat'ta Side Antik Kenti'nde bulunan ve MÖ 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik tiyatroda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre kitap okuma etkinliklerine ara verdiklerini belirten Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, yeni kontrollü normalleşme döneminde, projeye kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Kitap okuma etkinliklerini Manavgat'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu mekanlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Karakaya, son etkinliklerini Side Müze Müdürlüğü'nün de katkılarıyla Side antik tiyatrosunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Projenin tüm Antalya'da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ve Manavgat Gençlik Merkezi'nin de katılım sağladığını söyleyen Karakaya, "Antalya'mızın, Manavgat'ımızın tarihi güzelliklerinin fark edilmesi amacıyla, buraları gençlerimize tanıtmak amacıyla farklı yerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlemekteyiz. Burada gençlerimizle kitap okuma etkinliğinde birlikte olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.