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2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı

18.08.2021 12:41
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı, System.String[]

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik kazılar başladı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için arkeolojik kazılar başladı.

Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'ne antik kent kimliğini tekrar kazandırmak ve kaçak kazıları engelleyerek kültür varlıklarını korumak amacıyla Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ile 2015 yılından bu yana bölgede sürdürülen Apollonia kazı ve araştırmalarına yeni bir alan daha eklendi. Yaklaşık 15 bin kişilik olduğu tahmin edilen bir kısmı tahrip olduğu belirtilen Zambaktepe'deki antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için alanında arkeolojik kazılar başladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kazıların başladığı ilk gün bölgeyi ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı. Milattan önce 2'nci ve 3'üncü yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen tiyatro alanında başlayan kazı çalışmalarının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Erdem, "Belediyemizin destekleri ile Nekropol Alanı, Kutsal Alan ve Kızada'da yürüten çalışmaların bir ayağı da bu yıldan itibaren Zambaktepe'de bulunan antik kent tiyatrosu alanı olacak. Hocalarımızın ifadelerine göre günümüzden 2 bin yıl önce bu alanda 15 bin kişilik bir anfi tiyatronun varlığından bahsediyoruz. Bugün itibari ile baktığımızda bile insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Dolayısıyla bu antik tiyatro alanını ortaya çıkartıp Gölyazı'ya ve Bursa'ya kazandırdıkça heyecanımız daha da artacak. Böylece çok önemsediğimiz kültür ve sanat etkinlikleri için de eşsiz bir sahnemiz olacak" dedi.Bu tür çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Erdem, "Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bursa Müzeler Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin'in bilimsel danışmanlığında yürütülecek olan kazılarda toplam 15'i arkeolog, 21 personel görev alıyor. Kazılarda ihtiyaç duyulan işçi istihdamını ise Gölyazı Mahallesi sakinleri arasından sağlıyoruz" diye konuştu.

Kazı çalışmalarını Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Bursa Müze Müdürlüğü kazıdan sorumlu kazı komiseri İbrahim Arcagök'ün katılımıyla başlattıklarını söyleyen Prof. Dr. Derya Şahin ise, "Yıl sonuna kadar burada çalışacağız. Bu yılki tespitlerimize göre gelecek yıllar için daha büyük çaplı kazı planlamayı düşünüyoruz. Alanın korunan yerlerini açığa çıkartıp, diğer bölümler için gerekli restorasyon çalışmaları neticesi, bu antik tiyatroyu kullanılabilir hale getirmek üzere bir projemiz var. Nilüfer Belediyesi'ne maddi ve manevi tüm destekleri için, arkeoloji bilimi, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı
2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı

nilüfer belediyesi, Arkeoloji, Gölyazı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin yıllık antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika


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