2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 2 bin yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, ekiplerin su altındaki çalışmaları da yansıdı.

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü'nde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösteriliyor.

SU ALTI KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile İznik Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafından sürdürülen bazilika kazısı, su altı kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere, ekiplerin titiz şekilde yürüttüğü kazı çalışmaları da yansıdı.