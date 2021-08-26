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2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor - Son Dakika

2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor

26.08.2021 09:05

2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor -Yer radarı ile Tümülüs içindeki anıt mezar ve kapı girişi tespit edilecek -Tespit sonrasında kazı çalışmaları başlayacak Kommagene Uygarlığının önemli turizm merkezlerinden birisi olan Karakuş Tümülüs'ündeki anıt mezarın durumu ve...

2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor

-Yer radarı ile Tümülüs içindeki anıt mezar ve kapı girişi tespit edilecek

-Tespit sonrasında kazı çalışmaları başlayacak

ADIYAMAN - Kommagene Uygarlığının önemli turizm merkezlerinden birisi olan Karakuş Tümülüs'ündeki anıt mezarın durumu ve giriş kapısı elektromanyetik dalgalar ile tespit edilmeye çalışılıyor. Kapı girişi belirlenince tümülüste kazı başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınarak, Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüs'ünün tomografisi çektiriliyor. Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu bilinen Tümülüs'te ki yapılar elektromanyetik dalgalar ile belirleniyor.

Elektromanyetik dalgalar 70-80 metre derinliğe kadar olan yapılar tespit ediliyor. Son yıllarda Türkiye'de uygulanmaya başlanan yöntem ile yer altındaki yapılar belirleniyor.

Özel bir firma tarafından Karakuş Tümülüs'ünde yapılan yer radarı çalışması sonucunda rapor hazırlanacak ve tümülüsün altındaki anıt mezarın yeri ve giriş kapısı tespit edilecek. Tespitten sonra ise kazıların başlatılması planlanıyor.

Firma Yetkilisi Taner Taylan yapılan işlemle ilgili olarak, "Yer radarı dediğimiz bir sistem ile yerin tomografisini çekerek, tümülüsün alttaki yapıları çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, anıt mezar ve giriş kapısının tespit edilmesinden sonra kazı çalışmalarına başlanacağını kaydederek, "Karakuş Tepesinde yapılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ise gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek" dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakuş Tümülüs'ü Kommagene Krallık Ailesi'nin kadınlarına ait bir anıt mezar olduğu biliniyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı I. Antiochos'un Kral II. Mithridates'in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alır. Doğu Terasında bulunan boğa ve aslan başları yok olmuş. Sütun üzerindeki yazıttan anıt mezarın Kral Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait olduğu anlaşılmaktadır."

2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor
2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor
2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor
2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor

Kommagene, Adıyaman, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin yıllık 'Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çekiliyor - Son Dakika


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