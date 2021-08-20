2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. Kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" kelimesiyle başlayan yazı, 2 bin yıllık tarihe ışık tuttu.

İLGİNÇ YAZI ARKEOLOGLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl adaylığı kesin gözüyle bakılan tarihi kent İznik'in dört bir yanını çevreleyen binlerce yıllık surların bir bölümünde ilginç bir yazı tespit edildi.

"İLAHİ YARDIMLA DÜŞMANIN KÜSTAHLIĞINI YENDİK"

Sur taşlarına işlenmiş Roma kitabesi uzman arkeologlar tarafından Türkçeyi çevrimi yapıldı. Yazıtta, "İlahi yardımla düşmanın küstahlığı utandırılan yerde, Mesih sevdalısı imparatorlarımız Leo ve Konstantin Nicaea şehrini zafer ganimetini sergileyerek zafer kupası koyarak coşkuyla restore ettiler Artabasdos'un, şanlı Patriko ve Curopalat yaptığı Kentenarion kulesi, tırabzanı tarafından tamamlandı" yazıyordu.