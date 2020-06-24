2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı - Son Dakika

2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı

GAZİANTEP'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP'te, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 2 bin yıllık mezarı, define aramak amacıyla tahrip eden 6 kişi, polis tarafından  suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde boş arazide kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden polislerin düzenlediği operasyonda, yer altında bulunan 3 odalı Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezarı tahrip eden 6 kişi, suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı.

MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı


Emniyet Müdürlüğü, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son Dakika

12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:48 Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:32 Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak 10:05 Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:15 İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
12:21
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
12:04
Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü
11:55
Geçmişte çok para ettiği için peşine düşülen böcek, vatandaşın evine girdi
11:52
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
11:43
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
11:31
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
11:26
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
11:24
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
11:13
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
11:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 12:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin yıllık mezarı tahrip edenler suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]