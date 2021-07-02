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2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi - Son Dakika

2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi

02.07.2021 18:04
2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi, System.String[]

2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve dünyanın bilinen en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen " Kral Kızı " adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamının tanıtımına yönelik uluslararası moda...

2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve dünyanın bilinen en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen " Kral Kızı " adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamının tanıtımına yönelik uluslararası moda haftası etkinlikleri kapsamında ünlü mankenler tarafından defile düzenlendi.

Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, tarihi özellikleri, mimarisi ve 2 bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çekiyor. Dünya'da içerisinde sıcak su bulunan iki yapıdan birisi İngiltere'nin Baht bölgesinde diğeri ise Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan tarihi yapının ülke turizmine kazandırılması amacıyla kazı ve peyzaj çalışmaları aralıksız devam ederken, bölgede ilk kez yerli ve yabancı mankenlerin katılımı ile defile düzenlendi.

Uluslararası Moda Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte ünlü tasarımcıların koleksiyonları, yerli ve yabancı mankenler tarafından tarihi yapı altında tanıtıldı.

Tarihi Roma Hamamının tanıtımına katkı sağlamak ve ülke turizmine dikkat çekmek için gerçekleştirilen moda defilesi, ilçe halkı tarafından da büyük bir beğeniyle izlendi.

Roma Hamamında düzenlenen defilenin dünya turizmine katkı sağlayacağını söyleyen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Yozgat Sarıkaya'da 2 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olan Basilica Therma'da Sarıkaya Roma Hamamında bu organizasyonu gerçekleştirmekten ben de çok mutluyum, gururluyum. Birbirinden kıymetli tasarımcılar ve bu eserleri sergileyen birbirinden kıymetli modellerle bu tanıtım atağını başlatmış olduk. Burada hem Yozgat hem İç Anadolu hem de dünya turizmine bu insanlık mirası olarak kabul edilen yapının katma değer sağlamasına katkı sağlayacağını umut ediyorum" dedi.

2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi
2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi
2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi
2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi

Sarıkaya, Yozgat, Moda, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin yıllık Roma Hamamı'nda ünlü mankenler defile düzenledi - Son Dakika


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