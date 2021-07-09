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2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor - Son Dakika

2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor

09.07.2021 13:29

2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi kapsamında 2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon çalışmaları sürüyor.

2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi kapsamında 2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Başkent'te tarihi ve kültürel mekanları yeniden canlandırmak için yeni projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, 2 bin yıllık Roma tiyatrosunu da yeniden gün yüzüne çıkaracak. Sosyal medya hesapları üzerinden restorasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'mızın köklü geçmişini koruyor, kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. 2 bin yıllık Ankara Roma Tiyatrosu'nu orijinal dokusunu koruyarak restore edecek ve Cumhuriyetimizin 100. yılında başkent turizmine kazandıracağız" dedi.

28 Ağustos 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Ankara Roma Tiyatrosu'nun oturma basamakları (1. cavea) döşenmeye başladı. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Venedik tüzüğü ilkelerine önem verdiklerini ve tarihi dokuyu aslına uygun olarak korumaya çalıştıklarını söyledi. Restorasyon çalışmalarında kullanılan mermer ve malzemelerin geçmişteki orijinal dokuya uygun olduğunu ifade eden Ödemiş, titizlikle yürütülen çalışmalarda sahnenin zedelenmemesi için de zemini ahşapla döşeyerek koruyucu önlemler aldıklarını vurguladı. Yaklaşık 59 metre çapında bir alanı kapsayan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Projesi'nin bir tarih canlandırma sahnesi olduğuna dikkat çeken Ödemiş, projeyi 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirmeyi planladıklarını açıkladı. Ödemiş şunları söyledi:

"Bölgeyi Ankara'nın turizmi ve geleceğinde önemli bir miras olarak görüyoruz. Şu an 1. cavea (oturma grupları) döşeniyor. Burası 2 bin yıllık bir eser. Orijinal dokuyu koruyacak önlemler de alıyoruz. Tiyatronun tamamı 5 bin kişilik ancak maalesef şu an elimizde kalan oturma alanlarını düzenlediğimizde yaklaşık bin 500 kişilik tiyatromuz olacak. Sahnemiz doğal dokusuyla platformumuz olacak. Sahnede sağlamlaştırma çalışması da yapacağız. Tiyatronun ihalesinde ve buranın bilimsel kazılarında görev yapmış Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Öğretim Üyesi Prof. Musa Kadıoğlu da sözleşme gereği tüm yapım çalışmalarında en önemli bilimsel danışmanımız. Tüm malzeme seçimimiz ve inşaat aşamasında da Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulundaki hocalarımızla ve Musa Kadıoğlu ile birlikte kararları üretiyoruz. Çünkü kullandığımız mermerlerin ve malzemelerin mutlaka geçmişteki dokusuna uyması şart. Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında burada senede 4 kez konser verilecek."

Restorasyon çalışmaları 24 saat kayıt altına alınıyor

Müze Restorasyon Anonim Şirketi Proje Müdürü Sanem Yalım ise, Roma tiyatrosu alanında 2 yıl boyunca yapılan tüm işlerin, getirilen ve çıkarılan malzemeler ile yapılan tüm imalatların ilerleme şeklinin 24 saat kamerayla kayıt altına alınarak depolandığını söyledi. Kayıtların 2 yılın sonunda 30 dakikalık animasyon haline getirileceğini ve tüm sürecin uluslararası düzeyde dijital bir ortamda kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Yalım, "Ankara Roma Tiyatrosu, Ankara'nın en önemli tarihi mirası. Bizim misyonumuz 2 bin sene önceden gelen uluslararası kültür mirasını gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak. En yetkin ekibimizle bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Bütün Ankara bize destek oldu. Burada çalışan teknik ekip uluslararası düzeyde bir teknik ekip. Hem Türkiye'de hem uluslararası projelerde imzaları olan bir teknik ekip" dedi.

2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor
2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor
2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor
2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Restorasyon, Ankara, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 2 bin yıllık Roma tiyatrosunda restorasyon sürüyor - Son Dakika


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