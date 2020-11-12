2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika

2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar

12.11.2020 08:42
2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar, System.String[]

MARDİNLİ Süryani aile 32 farklı baharat, hurma ve bademle yaptıkları çöreklerle hem geçimlerini sağlıyor hem de 2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyor.

MARDİNLİ Süryani aile 32 farklı baharat, hurma ve bademle yaptıkları çöreklerle hem geçimlerini sağlıyor hem de 2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyor.

İstanbul Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yaparken 10 yıl önce iki çocuklarıyla memleketleri Mardin'e yerleşen ve 2 bin yıl öncesine dayanan geleneksel Süryani çöreklerini yaparak geçimlerini sağlayan Seyhan (46) ile Edip Balcı (55) çifti, aynı zamanda Hıristiyan ve Süryani cemaatlerinde nişan törenlerinde bir ima vazifesi gören Süryani çöreği geleneğini de yaşatmaya çalışıyor.

Mardin'e yerleştikten sonra eşiyle Süryani çöreği yapmaya karar verdiklerini anlatan Edip Balcı, "Eşim çöreği evde çok güzel yapardı. Mardin'de de bu çörek geleneğini yaşatmak için girişimde bulunduk. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş bir çörek idi. İçine hurmasını koyması, üstünü bademle süsledikten sonra pişirip o çıkan 32 farklı baharat kokusuyla birleşmesiyle Mardin'i buram buran çörek kokusu sarmaya başladı. Çöreğimiz Mardin'de çok güzel bir yer edindi. Bugün gelen her turistimizin her gelen ziyaretçimizin ister yerli ister yabancı, özelikle kokuyla birleşmesinden dükkanımızı ziyaret etmeleri bizi onurlandırıyor" dedi.2 BİN YILLIK GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR

Süryani çöreğinin yeni evlenecekler için yapılan nişan törenlerinde gelin ve damat aileleri arasında bir imza vazifesi niteliği taşıdığını anlatan Balcı, "Süryani çöreği hikayesi aslında milattan öncesine dayanır. Nuh'un gemisinde eşinin yapmış olduğu çörekle başlar. Çöreğimiz bir nişan çöreği adı altında başlar. İlk başlarda nişanlarda iki taraf arasında, yani gelinin ve damadın aileleri arasında antlaşma adına ekmek ikiye bölünürdü. Ekmeğin ikiye bölünmesi şahitler huzurunda yapılmasından dolayı ve bu geçerlilik sağlardı. Süryani cemaatinde, her nişan yapılacağı zaman çöreksiz bir nişan adımı atılmamaktadır. Çörek, halen günümüzde bir imza niteliği taşımaktadır" diye konuştu.


2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar
2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar
2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar
2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar
2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar

Süryani, Mardin, Balcı, Hurma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin yıllık Süryani çöreği geleneğini yaşatıyorlar - Son Dakika


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