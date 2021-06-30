2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler - Son Dakika

İznik ilçesinde Lefke kapı mevkiinde bulunan 2 bin yıllık surların hemen dibinde bulunan desenli sütuna çanak anten monte edildi. Roma dönemi tarihi sütun taşın üzerinde çanak anteni gören yerli ve yabancı turistler manzara karşısında adeta şok oluyor.

VATANDAŞLAR DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve UNESCO ana listesine girmesi an meselesi olan İznik'te bu durumu gören vatandaşlar durumu müze müdürlüğüne bildirdi.