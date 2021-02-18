2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel - Son Dakika

2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel

18.02.2021 11:12
2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel, System.String[]

Adıyaman'da ki 2 bin yıllık tek kemerli tarihi Cendere Köprüsü, kar yağışıyla bir başka güzel görünüyor.

Adıyaman'da ki 2 bin yıllık tek kemerli tarihi Cendere Köprüsü, kar yağışıyla bir başka güzel görünüyor.

Adıyaman'da önceki gece başlayan kar yağışı birçok bölgeye beyaza bürüdü. Binlerce yıldır ayakta kalmayı başaran Cendere Köprüsü'nün etrafı kar yağışıyla beraber beyaza büründü. Kahta- Sincik karayolu üzerinde bulunan tek kemerli Cendere Köprüsü'nde, kar yağışının ardından kartpostallık görüntü ortaya çıktı.

Roma İmparatoru Septimius Severius (MS.192-211) zamanında XVI. Lejyon tarafından 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindeki Cendere Köprüsü, yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakıyor. İki kaya üzerine oturtulmuş tek kemerli köprü, Roma mühendislik sanatının teknik bir şaheseri olarak bugün de herkesi son derece etkilemektedir. - ADIYAMAN

2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel
2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel
2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel

Adıyaman, Roma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel - Son Dakika


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